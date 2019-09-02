Джонсон призвал парламентариев голосовать против отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает The Guardian.

«Чтобы показать нашим друзьям в Брюсселе, что мы едины на пути к нашей цели, парламентарии должны вместе с правительством проголосовать против бессмысленной отсрочки (лидера Лейбористской партии. — Ред.) Джереми Корбина», — сказал Джонсон.

«Я хочу, чтобы все знали: нет таких обстоятельств, при которых я попросил бы у Брюсселя отсрочку. Мы выходим (из ЕС. — Ред.) 31 октября — никаких «но» и «если» быть не может», — продолжил британский премьер.

Джонсон заявил также, что не хочет проведения досрочных выборов в парламент.

Как сообщалось 31 августа, Евросоюз готов отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit, установленный сейчас на 31 октября, а в Европейской комиссии сообщили, что продление сроков переговоров «безусловно, является возможностью».

28 августа королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную Джонсоном приостановку работы парламента страны со второй недели сентября до 14 октября. Таким образом премьер-министр ограничил возможность парламента сорвать его планы по Brexit.