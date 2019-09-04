Британские депутаты одобрили отсрочку Brexit в третьем чтении

Британские депутаты одобрили в третьем чтении проект закона, обязывающего правительство отсрочить Brexit. Об этом сообщает ТАСС.

После предыдущего чтения в проект внесли одну поправку. Новый вариант получил 327 голосов за и 299 против. Чтобы законопроект вступил в силу, его должны одобрить члены палаты лордов. Это может произойти уже вечером 5 сентября, но из-за парламентских процедур процесс может затянуться.

Ранее 4 сентября палата общин высказалась за переход ко второму чтению законопроекта, обязывающего правительство отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца.

Британский парламент выступает против нынешнего варианта соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Однако Brexit без сделки его тоже не устраивает. Brexit должен был состояться 29 марта, но из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теперь парламент намерен заставить Джонсона просить ЕС о переносе Brexit c 31 октября на более поздний срок, однако премьер последовательно заявляет, что намерен вывести страну из ЕС со сделкой или без нее.