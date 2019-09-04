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В Британии договорились рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit

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Фото: TASS/Kirsty O'Connor/PA Wire/PA Images
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Палата общин британского парламента высказалась за переход ко второму чтению законопроекта, обязывающего правительство отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду, 4 сентября, в нижней палате законодательного органа.

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За то, чтобы приступить к дебатам и внесению поправок в билль о новой отсрочке выхода из ЕС, намеченного сейчас на 31 октября, проголосовали 329 народных избранников, против — 300.

Голосование по документу во втором чтении должно состояться позднее 4 сентября. В случае принятия документ перейдет на рассмотрение палаты лордов, отмечает ТАСС.

Британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без сделки. Brexit должен был состояться 29 марта, но из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теперь парламент намерен заставить Джонсона просить ЕС о переносе Brexit c 31 октября на более поздний срок, однако премьер последовательно заявляет, что намерен вывести страну из ЕС как со сделкой, так и без нее.

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