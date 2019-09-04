В Британии договорились рассмотреть законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента высказалась за переход ко второму чтению законопроекта, обязывающего правительство отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду, 4 сентября, в нижней палате законодательного органа.
За то, чтобы приступить к дебатам и внесению поправок в билль о новой отсрочке выхода из ЕС, намеченного сейчас на 31 октября, проголосовали 329 народных избранников, против — 300.
Голосование по документу во втором чтении должно состояться позднее 4 сентября. В случае принятия документ перейдет на рассмотрение палаты лордов, отмечает ТАСС.
Британский парламент выступает против соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без сделки. Brexit должен был состояться 29 марта, но из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.
Теперь парламент намерен заставить Джонсона просить ЕС о переносе Brexit c 31 октября на более поздний срок, однако премьер последовательно заявляет, что намерен вывести страну из ЕС как со сделкой, так и без нее.