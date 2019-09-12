Британия запаслась шампанским из-за возможности «жесткого» Brexit

Французские производители шампанских вин завезли в Великобританию достаточное количество этого продукта. Оно позволит жителям и гостям страны отметить Рождество и Новый год даже в случае возникновения перебоев с поставками из-за выхода из Европейского союза без сделки.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает британский телеканал Sky News. Не уточняется, сколько именно бутылок уже складировано в Соединенном Королевстве. По словам представителя Медпрофессионального комитета производителей шампанских вин Франции CIVC Тибо Ле Мейу, осуществленные поставки позволят избежать дефицита игристых вин.

В 2018 году Великобритания приобрела 26,8 млн бутылок игристого вина, отмечает телеканал. Президент дома шампанских вин Taittinger Пьер-Эмманюэль Тэтэнже отметил, что «англичане ценили шампанское 300 лет назад» и вне зависимости от выхода из ЕС они продолжат его любить.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом. Тем не менее премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен осуществить Brexit 31 октября.