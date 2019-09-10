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Британский парламент приостановил работу до октября

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Фото: ТАСС/PA Images
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Парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает «Би-би-си».

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Отмечается, что на срок в пять недель депутаты прекратят обсуждение любых законодательных актов.

Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время. Так, с 1980-x годов перерыв между сессиями парламента обычно длился не более одной недели.

14 октября перед британскими депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.

Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из EC, запланированным на 31 октября.

Ранее, 9 сентября, закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу, получив королевскую санкцию. Согласно новому закону, правительство Великобритании попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. Предполагается, что этот закон не допустит так называемого жесткого Brexit, который будет негативно воздействовать на британскую экономику.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон последовательно заявляет о том, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

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