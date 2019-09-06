Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Депутаты верхней палаты парламента Великобритании (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Документ будет подписан британской королевой Елизаветой II в понедельник, 9 сентября, передает Reuters.

Отмечается, что после этого премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет продлить членство Британии в ЕС на три месяца.

Накануне Джонсон назвал данный документ «законопроектом о капитуляции». По его словам, он лучше окажется «мертвым в канаве», чем задержит выход Великобритании из Евросоюза.

4 сентября документ одобрили в третьем чтении депутаты нижней палаты парламента (палаты общин). Законопроект получил 327 голосов «за» и 299 «против».

Британский парламент выступает против нынешнего варианта соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС. Однако Brexit без сделки его тоже не устраивает. Brexit должен был состояться 29 марта, но из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теперь парламент намерен заставить Джонсона просить ЕС о переносе Brexit c 31 октября на более поздний срок, однако премьер последовательно заявляет, что намерен вывести страну из ЕС со сделкой или без нее.