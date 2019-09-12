Джонсон отверг обвинения во лжи о причине остановки работы правительства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не лгал королеве Елизавете II, когда просил об остановке работы парламента. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает BBC.

«Абсолютно нет», — ответил Джонсон на вопрос журналиста о том, не скрыл ли он от королевы настоящую причину остановки работы парламента.

«Высокий суд Англии с нами явно согласился, теперь решение за Верховным судом», — добавил Джонсон, комментируя решение Сессионного суда Эдинбурга, который признал приостановку работы правительства незаконной.

Сессионный суд в Эдинбурге — высшая инстанция Шотландии по гражданским делам. Правительство Великобритании намерено обжаловать его решение в Верховном суде страны.

10 сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из EC.

14 октября перед британскими депутатами должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства, напоминает «Газета.Ru».

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза, получив санкцию королевы. Согласно документу, правительство Соединенного Королевства попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.