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Закон об отсрочке Brexit получил королевскую санкцию и вступил в силу

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу, получив королевскую санкцию Елизаветы II. Об этом 9 сентября информирует ТАСС со ссылкой на сообщение спикера палаты лордов Питера Фаулера.

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Согласно новому закону, правительство под председательством британского премьер-министра Бориса Джонсона попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. Предполагается, что этот закон не допустит так называемого жесткого Brexit, который будет негативно воздействовать на британскую экономику.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Большинство подданных королевства поддержали его.

Как сообщалось 31 августа, Евросоюз готов отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС.

Борис Джонсон последовательно заявлял о том, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее, утверждая, что на пути к Brexit действительно есть много сложностей, однако они не такие серьезные, как полагают многие.

28 августа королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную Джонсоном приостановку работы парламента страны со второй недели сентября до 14 октября. Таким образом премьер-министр ограничил возможность парламента сорвать его планы по Brexit. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения не будет заблокирован.

Предыдущий британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня. Это случилось после того, как парламент в третий раз отклонил ее сценарий Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

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