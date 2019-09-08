Британский министр по вопросам труда и пенсий ушла в отставку из-за разногласий по Brexit

Кризис в Консервативной партии из-за Brexit стал причиной ухода со своего поста британского министра по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд. Об этом она написала в своем Тwitter-аккаунте в субботу, 7 сентября.

«Я более не верю, что выход со сделкой является основной целью правительства», — сообщила она.

Радд не согласна с позицией премьер-министра Бориса Джонсона, предпочитающего Brexit без сделки продлению переговоров с ЕС.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле 2019 года. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из ЕС 31 октября «без всяких «но». Он также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

5 сентября стало известно, что младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо заявил, что покинет правительство из-за несогласия с некоторыми действиями старшего брата по Brexit.