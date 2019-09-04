Джонсон внес в парламент предложение о проведении досрочных выборов

Предложение о проведении досрочных парламентских выборов 15 октября внес премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом сообщило ТАСС в среду, 4 сентября.

«Палата общин не оставила иного выхода, кроме как позволить народу решить, кого он хочет видеть премьер-министром», — заявил Джонсон.

Таким образом он отреагировал на решение парламента просить о новой отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза, который должен состояться 31 октября. По мнению политика, проведение внеочередных парламентских выборов в Великобритании может стать единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit.

Для проведения внеочередных выборов за это должны выступить две трети парламентариев.

Джонсон последовательно заявляет о том, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

Предыдущий британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня, после того как парламент в третий раз отклонил ее сценарий Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести.