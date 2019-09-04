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Джонсон заявил о планах провести внеочередные выборы в парламент 15 октября

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Фото: REUTERS/Parliament TV
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести внеочередные выборы в палату общин британского парламента 15 октября. Об этом политик заявил в среду, 4 сентября, отвечая на вопросы депутатов парламента.

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«Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября», — сказал премьер-министр.

Причиной для назначения выборов стал демарш британской оппозиции, которая в среду намерена провести через палату общин законопроект, открывающий возможность для перенесения даты выхода страны из ЕС с 31 октября на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем.

Накануне правящая в Великобритании Консервативная партия утратила рабочее большинство в парламенте страны после выхода из ее рядов депутата, бывшего замминистра юстиции Филипп Ли. Отмечалось, что теперь Джонсон больше не сможет получить большинство в ходе голосований в палате общин даже при поддержке депутатов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, которая является союзником консерваторов.

В понедельник, 2 сентября, Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.

28 августа королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную Джонсоном приостановку работы парламента страны со второй недели сентября до 14 октября. Таким образом премьер-министр хочет ограничить возможность парламента сорвать его планы по Brexit.

Как сообщалось 31 августа, Евросоюз готов отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit, установленный сейчас на 31 октября, а в Европейской комиссии сообщили, что продление сроков переговоров «безусловно, является возможностью».

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