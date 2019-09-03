Британские консерваторы потеряли рабочее большинство

Правящая в Великобритании Консервативная партия утратила рабочее большинство в парламенте страны после выхода из ее рядов очередного депутата. Во вторник, 3 сентября, из состава тори вышел бывший замминистра юстиции Филипп Ли.

Парламентарий перешел в ряды либерал-демократов.

«Я пришел к выводу, что больше не могу служить интересам страны и избирателей в своем округе в качестве парламентария от Консервативной партии», — написал Ли в письме, которое он направил премьер-министру Борису Джонсону и опубликовал в Twitter.

Поясняя свое решение, депутат заявил, что правительство Джонсона стремится осуществить Brexit без сделки с Евросоюзом, что нанесет существенный ущерб интересам страны.

Таким образом, Джонсон больше не сможет получить большинство в ходе голосований в палате общин даже при поддержке депутатов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, которая является союзником консерваторов.

В понедельник, 2 сентября, Джонсон призвал членов парламента вместе с правительством проголосовать против «бессмысленного» откладывания выхода страны из Евросоюза.

28 августа королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную Джонсоном приостановку работы парламента страны со второй недели сентября до 14 октября. Таким образом премьер-министр хочет ограничить возможность парламента сорвать его планы по Brexit.

Как сообщалось 31 августа, Евросоюз готов отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit, установленный сейчас на 31 октября, а в Европейской комиссии сообщили, что продление сроков переговоров «безусловно, является возможностью».