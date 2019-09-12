Глава Европарламента высказался в поддержку отсрочки Brexit

Европарламент выступил за новую отсрочку Brexit, если она спасет Великобританию от жесткого выхода из Евросоюза. Об этом в четверг, 12 сентября, заявил глава ЕП Давид Сассоли.

«По вопросу об отсрочке… мы открыты к возможной отсрочке, если это что-то, что делается во избежание Brexit без сделки», — цитирует Сассоли «РИА Новости».

10 сентября парламент Великобритании официально приостановил работу до 14 октября. Таким образом, у парламентариев будет значительно меньше времени для того, чтобы обсудить сделку с Брюсселем перед выходом Великобритании из EC.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, правительство Соединенного Королевства попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом. Тем не менее премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен осуществить Brexit 31 октября.