Британские депутаты снова отвергли предложение Джонсона о выборах

Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести досрочные выборы в парламент страны в октябре.

В ходе голосования инициативу главы Британии поддержали 293 законодателя, при требованиях в 434 депутата — две трети парламента, против выступили 46 парламентариев. Лейбористская партия также заявила, что готова поддержать досрочные выборы, если Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер-министр делать не намерен, пишет ТАСС.

В результате Джонсон решил приостановить работу парламента Великобритании до 14 октября. В этот день состоится тронная речь королевы Елизаветы II, противники политики Джонсона считают данный шаг попыткой помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

Ранее, 9 сентября, закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу, получив королевскую санкцию. Согласно новому закону правительство под председательством британского премьер-министра Бориса Джонсона попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября. Предполагается, что этот закон не допустит так называемого жесткого Brexit, который будет негативно воздействовать на британскую экономику.

Джонсон последовательно заявляет о том, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

Предыдущий британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня, после того как парламент в третий раз отклонил ее сценарий Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести.