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Финский премьер заявил об ожидании от Джонсона предложений по ирландской границе

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Фото: Global Look Press/Aurelien Morissard/imago-images
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Премьер-министр Финляндии Антти Ринне, возглавляющий Совет ЕС, заявил, что глава британского правительства Борис Джонсон должен представить варианты решения проблем британо-ирландской границы в течение двух недель. В противном случае «всё кончено», отметил Ринне.

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По итогам встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном Ринне заявил, что оба пришли к выводу, что Джонсону «пора письменно представить его предложения, если они существуют», передает «РИА Новости».

16 сентября Джонсон в ходе встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что не будет просить о переносе сроков Brexit. Юнкер при этом отметил, что ЕС еще не получил от Великобритании предложений об условиях выхода королевства из состава сообщества в рамках сделки, которую Брюссель и Лондоном одобрили 25 ноября 2018 года.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца (то есть, до 31 января 2020 года), если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

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