Джонсон сбежал с пресс-брифинга из-за демонстрантов

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сбежал с пресс-брифинга с коллегой из Люксембурга Ксавье Беттелем из-за собравшихся демонстрантов. Об этом 16 сентября сообщает «РИА Новости».

После переговоров совместно с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером Джонсон и Беттель должны были выступить с заявлением. Однако вместо подготовленной трибуны перед ними возникла толпа демонстрантов, которая освистала политиков.

Собравшиеся скандировали: «Позор, позор!». После этого британский премьер вместе со своей охраной и помощниками направился к машине, а Беттель решил отправиться на брифинг.

На выступлении премьер Люксембурга выразил недовольство проведенными переговорами и призвал британского премьера срочно найти решение по Brexit.

Он отметил, что ни Еврокомиссия, ни Евросоюз «ни в коем случае не согласятся нести ответственность за тот базар, в котором мы находимся».

13 сентября Юнкер назвал запланированный выход Великобритании из Евросоюза кульминацией континентальной трагедии. По его мнению, Brexit без сделки приведет к хаосу как в Соединенном Королевстве, так и на континенте, и потребуются годы, чтобы всё упорядочить. При этом, по его словам, заново начать переговоры с Лондоном о сделке невозможно.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. При этом премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в обозначенный срок в любом случае.