Лондон выступил против продления переходного периода в случае «мягкого» Brexit

В случае «мягкого» Brexit Великобритания не намерена просить у Евросоюза продления переходного периода. Он, как и было заявлено ранее, завершится в декабре 2020 года. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает BBC News со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Представитель офиса премьера сообщил, что Великобритания попытается заключить сделку с ЕС на саммите Европейского совета 17–18 октября. Однако если сделать этого не удастся, Джонсон твердо намерен осуществить Brexit без соглашения до 31 октября. В этом случае он не собирается идти на какие-либо отсрочки.

При этом, как отмечает BBC News, в Брюсселе предложения Великобритании, касающиеся соглашения, называют расплывчатыми и несущественными.

16 сентября Борис Джонсон встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Британский премьер выразил «осторожный оптимизм» в связи с переговорами о сделке. Юнкер на вопрос о том, есть ли какой-то прогресс в вопросе соглашения, ответил: «Посмотрим».

13 сентября Юнкер назвал запланированный выход Великобритании из Евросоюза кульминацией континентальной трагедии. По его мнению, Brexit без сделки приведет к хаосу как в Соединенном Королевстве, так и на континенте, и потребуются годы, чтобы всё упорядочить. При этом, по его словам, заново начать переговоры с Лондоном о сделке невозможно.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер настаивает, что Британия покинет ЕС обозначенный срок в любом случае.