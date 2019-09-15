В Лондоне отметили прогресс на переговорах с ЕС по Brexit

Лондону удалось добиться прогресса с Евросоюзом (ЕС) на переговорах об условиях Brexit. Об этом заявил в воскресенье, 15 сентября, британский министр по вопросам выхода Соединенного Королевства Стивен Баркли.

Как он пояснил телеканалу Sky News, стороны провели детальные переговоры по техническим вопросам. «Значительную работу Лондону и Брюсселю предстоит сделать», — отметил он.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом. Тем не менее премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен осуществить Brexit 31 октября.