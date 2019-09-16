Джонсон заявил об отсутствии планов по переносу сроков Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером заявил, что не будет просить о переносе сроков Brexit. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Премьер-министр подтвердил, что не будет просить переносов сроков Brexit и выведет страну из Евросоюза 31 октября. Лидеры договорились об активизации дискуссии и проведении ежедневных встреч переговорщиков», — отметил официальный представитель канцелярии британского премьера.

В Еврокомиссии (ЕК) заявили по итогам встречи Юнкера и Джонсона, что Евросоюз всё еще не получил от Великобритании предложений по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава сообщества в рамках сделки, которую Брюссель и Лондоном одобрили 25 ноября 2018 года, пишет ТАСС. При этом в официальном заявлении ЕК подчеркивает готовность работать в режиме 24/7.

13 сентября Юнкер назвал запланированный выход Великобритании из Евросоюза кульминацией континентальной трагедии. По его мнению, Brexit без сделки приведет к хаосу как в Соединенном Королевстве, так и на континенте, и потребуются годы, чтобы всё упорядочить. При этом, по его словам, заново начать переговоры с Лондоном о сделке невозможно.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. При этом премьер настаивает, что Британия покинет ЕС в обозначенный срок в любом случае.