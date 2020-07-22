Великобритания расширит полномочия спецслужб в борьбе со шпионажем

Правительство Великобритании планирует предоставить спецслужбам большие полномочия по борьбе со шпионажем. Об этом в среду, 22 июля, пишет газета The Times.

Расширение полномочий спецслужб будет зафиксировано в новом законодательстве, которое правительство страны готовится принять после опубликования 21 июля комитетом британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности доклада об отсутствии свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit.

По информации The Times, правительство страны имеет целью сделать Великобританию «более сложным государством для действий противника». Так, по аналогии с законодательством США и Австралии может быть введен официальный «реестр иностранных агентов». Нарушителям будет грозить заключение в тюрьму или депортация.

В докладе, который был опубликован 21 июля, отмечается, что российские СМИ выпускали сюжеты в поддержку Brexit, а также использовали «боты» и «троллей» в качестве доказательств, но влияние всего этого на результат невозможно доказать, говорится в документе. В то же время авторы доклада заявили, что Россия за время правления Путина из потенциального партнера превратилась в явную угрозу.

Кроме этого, в докладе подчеркивается, что попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны. Также в докладе заявляется, что россияне, «близкие к президенту России Владимиру Путину», плотно интегрированы в британский бизнес, политику и социальную жизнь.