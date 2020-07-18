Вирус шпиономании: Россию обвинили в краже данных о вакцине от COVID

Несколько стран Запада выступили с новыми обвинениями против Москвы: по их утверждению, предположительно связанные с российскими спецслужбами хакеры атаковали научные центры, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса. Во взломе заподозрили группировку АРТ29, которая атаковала компьютерные сети научно-исследовательских организаций в Великобритании, США и Канаде. В Москве очередную порцию обвинений назвали лишенным доказательств вымыслом, а эксперты увидели в них очередную попытку западных стран объединиться в борьбе с врагом — пусть даже и вымышленным. Подробности — в материале «Известий».

Новую волну обвинений обрушили на Россию несколько стран Запада с подачи Великобритании. Как заявили в Центре кибербезопасности Соединенного Королевства, предположительно связанная с российскими спецслужбами хакерская группировка АРТ29 (в Сети она известна также под названиями Cozy Bear или the Dukes) атаковала несколько научно-исследовательских центров, занимающихся разработкой вакцины от COVID-19. Целями компьютерных взломщиков, пытавшихся получить полученные учеными данные, стали организации, расположенные в США, Канаде и Великобритании. По сведениям британского Национального центра кибербезопасности, хакерская группа использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для своих атак.

«По словам представителей американских спецслужб, русские пытались украсть материалы исследований, для того чтобы ускорить разработку собственной вакцины, а не для того чтобы саботировать работу других стран. Как говорят эксперты по кибербезопасности, ущерб международным институтам здравоохранения был нанесен незначительный, — пишет The New York Times. — Тем не менее российский шпионаж ознаменовал новый тип конкуренции между Москвой и Вашингтоном — похоже на ситуацию, когда в годы холодной войны несколько поколений назад шпионы занимались кражей технологических секретов, участвуя в гонке за освоение космоса».

Еще раз «хайли лайкли»

Как утверждают британские борцы с компьютерной преступностью, АРТ29 «почти наверняка» действует в качестве оного из подразделений российской разведки. Подобную точку зрения, как говорят в Лондоне, поддерживают и их заокеанские коллеги — канадское Управление защиты связи (CSE), американские ведомства — Агентство национальной безопасности, министерство нацбезопасности, а также структурно входящее в МНБ Управление безопасности кибернетический инфраструктуры.

Выражение «почти наверняка» до боли напоминает ставший уже притчей во языцех британский подход highly likely — мол, мы в чем-то почти уверены, правда, не до конца, но всё равно всё именно так, как нам кажется. Именно с таким не выдерживающим адекватной критики отношением официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на этот раз сравнила заявление главы британского внешнеполитического ведомства Доминика Рааба.

Вирус шпиономании Мария Захарова Фото: РИА Новости/МИД РФ

Последний на фоне «разоблачений» борцов с цифровой преступностью решил заодно упрекнуть Россию во вмешательстве во всеобщие выборы в Великобритании в 2019 году. Заявление британского министра «настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно», считает Захарова. «С одной стороны, доказательств нет, с другой стороны — говорится о возможных неких ответных мерах. Это взаимоисключающие вещи. Такое впечатление, что начинается новый виток тактики highly likely», — добавила дипломат.

В Кремле также заявили, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на фармацевтические компании и исследовательские центры. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, у него нет информации о том, кто мог бы быть причастен к этому.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с «Известями» также отметил, что Россия не связана с этими нападениями, и посоветовал британским парламентариям «выстраивать двусторонние отношения на взаимовыгодной основе и все проблемы и претензии решать путем переговоров, а не путем педалирования существующих разногласий и конфронтаций».

«Русские идут» по передовицам

Примечателен формат подачи материалов о якобы устроенном взломе сетей научных центров в западной прессе. В британских таблоидах, которые сделали свое имя на публикации скандальных историй (значительная часть которых, впрочем, нередко оказывалась банальным вымыслом), вполне органично смотрятся кричащие заголовки в духе «Коронавирусная война: русские пытаются украсть секреты о вакцине» или «Русские шпионы пытались своровать материалы британских исследований по вакцине». Но и вполне уважаемые СМИ, например, The Financial Times, пошли на то, чтобы прямо на первой полосе публиковать статьи, в которых, по сути, нет ни доказательств, ни позиции второй стороны.

Столь явное единство подхода настолько разных по своей сути изданий выглядит частью срежиссированной агитационной антироссийской кампании.

Кстати, именно пропагандистским приемом назвал утверждения британских властей представитель российского посольства в Лондоне. «Если говорить о киберугрозах, то на протяжении уже нескольких лет мы предлагаем Лондону наладить профессиональный диалог для рассмотрения возникающих вопросов. Британским властям известно о российском Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам, специально созданном для этих целей. Однако никаких обращений в связи с указанными инцидентами к нам по официальным каналам не поступало», — заявил сотрудник дипмиссии в беседе с «РИА Новости». Из этого следует, что «мы имеем дело не с подлинной озабоченностью компьютерной безопасностью, а с сугубо пропагандистским шагом», добавил он.

Вирус шпиономании Фото: Global Look Press/imago-images

Впрочем, даже некоторые западные СМИ демонстрируют неготовность принимать любые утверждения собственных властей за чистую монету, не подвергая их критической оценке. Например, корреспондент по вопросам безопасности BBC News Гордон Корера отмечает, что «понимание хода разработки вакцин и другой подробной информации о пандемии стало главным приоритетом для разведывательных служб по всему миру» и на этом поле сейчас активно работают в том числе шпионы из стран Запада.

Та же телерадиокорпорация приводит мнение профессора Росса Андерсона из компьютерной лаборатории Кембриджского университета, указывающего на то, что «коронавирусными секретами» могут интересоваться далеко не только российские хакеры. «У них много таких специалистов, и у нас много, а у американцев и китайцев их еще больше. Все они пытаются украсть подобные данные», — заверяет Андерсон.

В свою очередь, NYT наблюдает «усиливающееся в последние месяцы стремление США и их ближайших союзников по разведывательным делам публично обвинять иностранных противников в компьютерных взломах и кибератаках». Американские власти ранее уже предупреждали о попытках украсть данные о создании вакцины от коронавируса, которые якобы предпринимались Китаем и Ираном, напоминает газета.

В поисках «руки Кремля»

Поскольку принципы и методы работы спецслужб разных стран, в общем-то, одинаковы, возникает логичный вопрос — почему в качестве страны, которая хочет получить подспорье для ученых-иммунологов руками шпионов, Лондон, Вашингтон и Оттава вновь выбрали Россию. Не исключено, что ответ лежит на поверхности — объединяться против России, к которой многие политики на Западе по-прежнему относятся исключительно как к сопернику или даже врагу, гораздо проще, чем против какой-то другой державы.

Вирус шпиономании Фото: Global Look Press/Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency

Кроме того, очередные нападки на Россию могут оказаться просто проекцией тех проблем, с которыми сталкивается Запад. По словам члена совета по внешней и оборонной политике, советника-посланника посольства России в Лондоне в 2011–2017 годах Александра Крамаренко, в западном обществе «серьезные идут противоречия между континентальной Европой и англосаксами — американцами и англичанами», поэтому у них «нет другого повода объединяться, кроме как обвиняя во всем Россию». «Они не видят другого проверенного пути объяснять общественному мнению те трудности, с которыми они сталкиваются, как только происками Кремля, рукой Москвы и так далее», — добавил Крамаренко.

Отсутствие внятных — да, в общем, хоть каких-то — доказательств обоснованности претензий в адрес России самих обвинителей, похоже, не сильно заботит. Например, лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти анонсировал подготовку законопроекта, призванного наказать «российских хакеров». «Злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа», — пригрозил конгрессмен.

С опорой на собственные силы

Ставки в борьбе за право стать создателем эффективной вакцины от COVID-19, имеющей при этом минимум побочных эффектов, необычайно высоки. Вызов, который эпидемия бросила человечеству, трудно сравнить с еще какой-либо глобальной угрозой как минимум последних десятилетий. Помимо научного признания и возможных финансовых преимуществ страна, которая сможет первой получить вожделенную вакцину, серьезно повысит свой авторитет на мировой арене, что может повлиять и на расстановку геополитических сил в будущем.

Вирус шпиономании Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

При этом не очень понятно, зачем Москве понадобилось бы так «подставляться» и пытаться найти «ключик» к коронавирусу в компьютерных сетях британских или североамериканских научных центров. В России более чем активно идет собственная работа над созданием вакцины — ею занимаются несколько центров. Среди ключевых таких организаций вице-премьер Татьяна Голикова называла институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора «Вектор» и Институт вакцин и сывороток ФМБА. Ожидается, что они закончат работу уже в этом году.

В свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко 17 июля рассказал, что клинические испытания вакцины в центре «Вектор» начнутся примерно через две-три недели после окончания экспертизы, которая идет сейчас. При этом институт Гамалеи в августе уже может зарегистрировать первую отечественную вакцину от COVID-19. Ее испытания на добровольцах уже завершились, безопасность препарата подтверждена. Промышленное производство планируется начать в сентябре.

Массовую вакцинацию населения от коронавируса могут начать как раз осенью, говорил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Власти обещали, что она будет добровольной.