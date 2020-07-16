Британцы обвинили «русских хакеров» в попытке кражи данных о вакцине от COVID-19

Центр кибербезопасности Соединенного Королевства Великобритании 16 июля сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины от коронавируса.

«По оценкам Национального центра кибербезопасности Великобритании, APT29 (также известная как Dukes и Cozy Bear) почти наверняка действует в составе российских спецслужб. Эту оценку также поддерживают партнеры из Канадского управления безопасности связи, Агентства безопасности инфраструктуры кибербезопасности, министерства национальной безопасности США и Агентства национальной безопасности», — говорится в заявлении на сайте Центра кибербезопасности.

В Великобритании полагают, что APT29 атаковала различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединенном Королевстве.

По сведениям Национального центра кибербезопасности, хакерская группа использовала вредоносное программное обеспечение WellMess и WellMail для своих атак.

В начале июля основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков сообщил, что многие хакеры, занимающиеся DDoS-атаками, «проявили этику» и не атаковали информационные системы российских медучреждений во время пандемии коронавируса.