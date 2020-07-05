Эксперт рассказал о проявивших этику во время пандемии хакерах

Многие хакеры, занимающиеся DDoS-атаками, «проявили этику» и не атаковали информационные системы российских медучреждений во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал гендиректор и основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

Он отметил, что во многих странах мира были зафиксированы хакерские атаки на больницы, но в России этого не происходило.

«Была какая-то редкая для нашего наблюдения этика, как будто с учетом того, что происходит, все поняли, что в России медицинские учреждения — вопрос жизни или смерти для многих людей…» — цитирует эксперта «РИА Новости».

Сачков добавил, что это только его предположение, поскольку он не общался с хакерами.

При этом, по его словам, в Великобритании и США были зафиксированы DDoS-атаки порталов заказчиков строящихся медучреждений.

В конце апреля руководитель отдела аналитики информационной безопасности компании Positive Technologies Евгений Гнедин рассказал «Известиям», что попавшие в руки кибермошенников персональные данные граждан могут быть использованы в атаках методами социальной инженерии.