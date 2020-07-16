В Госдуме заявили о бездоказательности обвинений Британии в отношении российских хакеров

Россия не имеет отношения к хакерским атакам на фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов 16 июля.

Ранее в этот день Центр кибербезопасности Соединенного Королевства Великобритании обвинил Россию в хакерских атаках на исследовательские центры и фармкомпании страны с целью похищения данных о разработке вакцины от коронавируса.

«На вымышленных хакеров можно свалить всё что угодно. Ведь доказать их существование, а тем более принадлежность к той или иной стране совершенно невозможно. По крайней мере, ни британцы, ни американцы, обвиняя российских хакеров, еще ни разу не представили никаких убедительных доказательств, что они существуют и связаны с Россией», — сказал Антон Морозов.

По его словам, всем странам необходимо объединять усилия в области разработки вакцины, поскольку весь мир стоит перед угрозой коронавируса, и угрозы, с которыми сталкивается человечество, становятся всё более глобальными.

«Призываю британских коллег выстраивать двусторонние отношения на взаимовыгодной основе и все проблемы и претензии разрешать путем переговоров, а не путем педалирования существующих разногласий и конфронтаций», — заключил парламентарий.

В начале июля основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков сообщил, что многие хакеры, занимающиеся DDoS-атаками, «проявили этику» и не атаковали информационные системы российских медучреждений во время пандемии коронавируса.