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Конгрессмен-республиканец пообещал законопроект против «российских хакеров»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Новый законопроект против «российских хакеров» собираются подготовить в палате представителей конгресса США. С такой инициативой выступил в четверг, 16 июля, лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти.

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«Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы, направленные на то, чтобы ослабить наш ответ на пандемию, не должны остаться без ответа. В предстоящие дни я представлю законопроект, чтобы обеспечить привлечение к ответственности этих российских хакеров», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

16 июля Центр кибербезопасности Соединенного Королевства Великобритании обвинил Россию в хакерских атаках на исследовательские центры и фармкомпании страны с целью похищения данных о разработке вакцины от коронавируса.

Центр назвал группу APT29 виновной в хакерских атаках на различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединенном Королевстве, с помощью вредоносного программного обеспечения WellMess и WellMail.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на фармкомпании и исследовательские центры.

В начале июля основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков сообщил, что многие хакеры, занимающиеся DDoS-атаками, «проявили этику» и не атаковали информационные системы российских медучреждений во время пандемии коронавируса.

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