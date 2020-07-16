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Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам в Великобритании
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Песков заявил о непричастности России к хакерским атакам в Великобритании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия не имеет отношения к хакерским атакам на фармкомпании и исследовательские центры в Великобритании. Об этом заявил 16 июля ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он добавил, что не располагает информацией о том, кто мог бы быть причастен к этому.

16 июля Центр кибербезопасности Соединенного Королевства Великобритании обвинил Россию в хакерских атаках на исследовательские центры и фармкомпании страны с целью похищения данных о разработке вакцины от коронавируса.

Центр назвал группу APT29 виновной в хакерских атаках на различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединенном Королевстве, с помощью вредоносного программного обеспечения WellMess и WellMail.

В начале июля основатель международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков сообщил, что многие хакеры, занимающиеся DDoS-атаками, «проявили этику» и не атаковали информационные системы российских медучреждений во время пандемии коронавируса.

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