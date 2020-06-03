Путин поручил оперативно проработать вопросы ликвидации ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин в среду, 3 июня, потребовал незамедлительно проработать вопросы ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.

«При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас», — сказал Путин.

Кроме того, он согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске и призвал к ответу компанию, ставшую источником данного инцидента.

Как сообщил президенту глава МЧС Евгений Зиничев, причиной разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива в Норильске стало проседание свай фундамента. Он отметил, что информация о происшествии поступила в министерство только спустя два дня — 31 мая.

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что узнал о происшествии из соцсетей и только через несколько дней после разлива. Путин возмутился его докладом.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось более 20 тыс. т топлива, которое попало в грунт и водные объекты.

Эколог Андрей Фролов в разговоре с «Известиями» сообщил, что то топливо, которое не удастся собрать при ликвидации разлива, в условиях вечной мерзлоты не разлагается.