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Путин поручил оперативно проработать вопросы ликвидации ЧП в Норильске

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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Президент России Владимир Путин в среду, 3 июня, потребовал незамедлительно проработать вопросы ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.

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«При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее. Надо это сделать оперативно, как можно быстрее, прямо сейчас», — сказал Путин.

Кроме того, он согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске и призвал к ответу компанию, ставшую источником данного инцидента.

Как сообщил президенту глава МЧС Евгений Зиничев, причиной разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива в Норильске стало проседание свай фундамента. Он отметил, что информация о происшествии поступила в министерство только спустя два дня — 31 мая.

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что узнал о происшествии из соцсетей и только через несколько дней после разлива. Путин возмутился его докладом.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось более 20 тыс. т топлива, которое попало в грунт и водные объекты.

Эколог Андрей Фролов в разговоре с «Известиями» сообщил, что то топливо, которое не удастся собрать при ликвидации разлива, в условиях вечной мерзлоты не разлагается.

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