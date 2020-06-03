Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске. Совещание проходило 3 июня.

«Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — сказал глава государства в ответ на отчет Усса.

Усс признался, что узнал о происшествии из соцсетей и только через два дня после разлива, что вызвало возмущение президента. Также красноярский губернатор допустил, что регион может не справиться с ликвидацией последствий ЧП за две недели.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?» — сказал Путин, обращаясь к представителям ТЭЦ-3, где произошел разлив.

Президент сообщил, что намерен поручить правоохранителям разобраться с нарушениями при информировании о происшествии. От главы Минэнерго Александра Новака Путин потребовал оперативно разобраться в ситуации и незамедлительно начать сбор разлившегося топлива. Министр ответил, что позднее в этот день проведет переговоры с нефтяными компаниями о ликвидации последствий ЧП.

Также на совещании присутствовал глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, сотрудники ТЭЦ-3 в течение двух дней после инцидента пытались самостоятельно ликвидировать разлив топлива и не сообщали о происшествии спасателям. Путин поручил Зиничеву к пятнице, 5 июня, подготовить доклад о мерах по ликвидации ЧП. Также глава государства согласился объявить чрезвычайную ситуацию в зоне разлива.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки. К 31 мая было собрано более 100 т нефтепродуктов.

Представители общественных движений утверждают, что под угрозой загрязнения находятся реки Далдыкан, Амбарная, Пясино, а также озеро Пясино и Карское море. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.

В «Норникеле» сообщили, что причиной разлива могло стать таяние грунтов вечной мерзлоты — из-за таяния произошло частичное проседание опор, на которых стоит платформа, что привело к обрушению плиты, динамическому удару в емкости и последующему быстрому разливу топлива на поверхность.