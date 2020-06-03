Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива

Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3. Об этом в среду, 3 июня, сообщила пресс-служба краевого агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГО ЧС).

Отмечается, что всего в Норильск направлено шесть специалистов учреждения. Совместно со спасательным формированием Северного филиала Морской спасательной службы из Мурманска они установят дополнительные заграждения и обработают остаточные места загрязнений сорбирующими материалами.

Как пишет «РИА Новости», на данный момент откачены нефтепродукты из низменностей на прилегающей территории, идет выемка загрязненного грунта, который затем будет вывезен на временное хранение.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки. К 31 мая было собрано более 100 т нефтепродуктов.

Аварийный разлив дизельного топлива на промышленной площадке ТЭЦ № 3, которую эксплуатирует дочернее предприятие компании «Норильский никель», привел к тому, что вода в реках Амбарная и Дальдыкан в Норильске окрасилась в кроваво-красный цвет.