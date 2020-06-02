Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

Причиной разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могло стать таяние грунтов вечной мерзлоты. Об этом сообщил журналистам во вторник, 2 июня, первый вице-президент — операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.

«Компании еще во многом предстоит разобраться. Это будет кропотливая работа, для того чтобы посмотреть и оценить состояние резервуара, что вызвало просадку плиты, на которой стоял резервуар. Сейчас мы можем предположить по тем документам, которые мы понимаем, что из-за летних аномально мягких температур, которые длились несколько лет, могло пройти растопление мерзлоты и могло произойти частичное проседание опор, на которых стоит платформа», — сказал он

Вице-президент предположил, что это привело к обрушению плиты и динамическому удару в емкости. Результатом стал быстрый разлив топлива на поверхность.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.

В настоящий момент распространение нефтепродуктов в Норильско-Пясинской водной системе удалось остановить. Из Мурманска прибыл отряд морской спасательной службы, который разбил лагерь на реке Амбарная и перекрыл возможность дальнейшего распространения топливного пятна.

При этом в реки Амбарная и Дальдыкан попали 20 тыс. т дизельного топлива. Из-за этого вода окрасилась в кроваво-красный цвет.