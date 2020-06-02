Тысячи кубометров топлива обнаружили в реках Амбарная и Дальдыкан в Норильске

Снимки, сделанные из космоса, зафиксировали кроваво-красный цвет воды в реках Амбарная и Дальдыкан в Норильске. К нему привел аварийный разлив дизельного топлива на промышленной площадке ТЭЦ №3, которую эксплуатирует дочернее предприятие компании «Норильский никель», сообщает 2 июня РЕН ТВ.

Всего в реки 29 мая попали 20 тыс. т дизельного топлива, причиной аварии названо повреждение резервуаров.

Всемирный фонд дикой природы призвал МЧС России, Минприроды и Минтранс оказать содействие на федеральном уровне для организации эффективных работ по ликвидации разлива нефтепродуктов. Последствия аварии угрожают здоровью и жизни местного населения, наносят непоправимый урон экосистемам, влекут гибель животных.

Предварительное расследование проводится дознавателями органов внутренних дел РФ. Специалисты WWF России проводят независимый мониторинг аварийной ситуации и взаимодействуют с профильными ведомствами для решения проблемы.

Разлив дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел 29 мая. Сообщалось, что вытекло около 20 тыс. т нефтепродуктов на площади примерно 350 кв. м, более 100 т удалось собрать. Информации о пострадавших не поступало. Изначально предполагалось, что в резервуар с топливом врезался автомобиль, впоследствии сообщалось, что произошла именно разгерметизация хранилища. В Норильске и на Таймыре был введен режим ЧС межмуниципального уровня.