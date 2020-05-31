На месте разлива топлива в Норильске собрано 100 т нефтепродуктов

Более 100 т нефтепродуктов собрали на месте разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который произошел 29 мая. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе заполярного филиала корпорации «Норникель», владеющей «Норильско-Таймырской энергетической компанией» (НТЭК), которой принадлежит ТЭЦ.

«К утру 30 мая произведена откачка и сбор более 100 т нефтепродуктов на прилегающей территории. Произведено замещение загрязненного грунта, поверхность обработана сорбентами», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы.

Собеседник агентства также рассказал, что весь объем загрязненного грунта вывезен на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием. На этой территории попадание нефтепродуктов в окружающую среду исключено. В ближайшее время их утилизируют.

Также в пресс-службе рассказали, что причиной разлива стало повреждение резервуара, в котором хранилось дизельное топливо. Опоры, которые эксплуатируются более 30 лет, просели, это привело к аварии. Летом будут проведены ремонтные работы.

26 мая сотрудники противопожарной службы ликвидировали возгорание трансформатора на электрической подстанции на юге Москвы. Инцидент произошел на территории ТЭЦ-26 «Южная» на Востряковском проезде, загорелись электрические элементы выключателя воздушной генераторной установки. Площадь пожара составила около 10 кв. м.