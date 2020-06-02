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Главе Росприроднадзора поручили проинспектировать разлив дизтоплива в Норильске

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Фото: vk.com/norilsk_news
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Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила главе Росприроднадзора отправиться в Норильск на место разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3. Об этом во вторник, 2 июня, заявил «РИА Новости» представитель вице-премьера.

«Глава Росприроднадзора получила поручение вылететь на место событий», ― сообщил он агентству.

В конце мая вода в реках Амбарная и Далдыкан в Норильске окрасилась в кроваво-красный цвет. К этому привел аварийный разлив дизельного топлива на промышленной площадке ТЭЦ № 3, которую эксплуатирует дочернее предприятие компании «Норильский никель».

29 мая на ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор был поврежден резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего произошла утечка. Из-за контакта с проливами топлива загорелся проезжавший за пределами хранилища автомобиль.

В реки попало 20 тыс. т дизельного топлива, причиной названы повреждения резервуаров. 31 мая на месте разлива специалисты собрали более 100 т нефтепродуктов.

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