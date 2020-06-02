Эколог оценил последствия разлива дизтоплива в Норильске

То топливо, которое не удастся собрать при ликвидации разлива, в условиях вечной мерзлоты не разлагается, поэтому разливы остаются намного дольше. Об этом 2 июня в беседе с «Известиями» рассказал эколог Андрей Фролов.

«Весной и летом, когда это всё (мерзлота. — Ред.) начинает таять и выпадают осадки, оно начинает течь. Локализовать гораздо сложнее, происходит перетекание этого мазутного пятна в ближайшие речки», — сказал он.

Фролов отметил, что если бы разлив топлива произошел в средней полосе, то нефть разложилась бы за 3–4 года, поскольку это природный продукт, поэтому катастрофических последствий может не быть.

В конце мая вода в реках Амбарная и Дальдыкан в Норильске окрасилась в кроваво-красный цвет. К этому привел аварийный разлив дизельного топлива на промышленной площадке ТЭЦ № 3, которую эксплуатирует дочернее предприятие компании «Норильский никель».

29 мая на ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор был поврежден резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего произошла утечка. Из-за контакта с проливами топлива загорелся проезжавший за пределами хранилища автомобиль.

В реки попало 20 тыс. т дизельного топлива, причиной названы повреждения резервуаров. 31 мая на месте разлива специалисты собрали более 100 т нефтепродуктов.