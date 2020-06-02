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Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды после разлива топлива в Норильске

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Фото: РЕН ТВ
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Роспотребнадзор не зафиксировал загрязнения подземных водоисточников нефтепродуктами после разлива дизельного топлива на норильской ТЭЦ-3. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила пресс-служба мэрии города.

Начальник территориального управления ведомства Андрей Першин выступил в ходе совещания рабочей группы по ликвидации утечки.

«Результаты исследования воды с контрольных точек насосных станций в пять-шесть раз ниже ПДК», — отметил он. По словам Першина, подземные источники воды не загрязнились нефтепродуктами.

По словам директора «Норильско-Таймырской энергетической компании», владеющей станцией, Сергея Липина, последствия аварии устраняют 90 специалистов и 70 единиц техники. Вывезено более 500 кубометров нефтепродуктов. Дизельное топливо Норильская ТЭЦ-3 использует как резервный источник.

Вода в реках Амбарная и Дальдыкан в Норильске в конце мая окрасилась в красный цвет. Причиной стал аварийный разлив дизельного топлива на промышленной площадке ТЭЦ №3. Всего в реки попали 20 тыс. т нефтепродуктов.

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