Роспотребнадзор Норильска заявил об отсутствии загрязнения питьевых источников топливом

Загрязнения подземных источников воды нефтепродуктами в Норильске не зарегистрировано. Об этом на совещании рабочей группы по ликвидации последствий утечки дизельного топлива сообщил глава территориального Роспотребнадзора Андрей Першин.

Видеоролик с его выступлением опубликован в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». «Пять скважин, четыре в эксплуатации, пятая — в резерве. Скважины сто с лишним метров глубиной», — рассказал Першин.

По его словам, для исследований отобрали воду с насосной станции и контрольных точек. Результаты проб нормальные, отметил глава управления Роспотребнадзора.

В конце мая вода в реках Амбарная и Дальдыкан в Норильске окрасилась в кроваво-красный цвет. К этому привел аварийный разлив дизельного топлива на промышленной площадке ТЭЦ № 3, которую эксплуатирует дочернее предприятие компании «Норильский никель».

В реки попали 20 тыс. т дизельного топлива, причиной названы повреждения резервуаров. 31 мая на месте разлива специалисты собрали более 100 т нефтепродуктов.