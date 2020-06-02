Багровые реки: к чему приведет разлив 20 тыс. т дизеля в Норильске

В Норильске и на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива дизельного топлива на территории ТЭЦ. Около 20 тыс. т нефтепродуктов растеклись по грунту и добрались до рек Амбарная и Далдыкан. Экологи считают, что последствия могут быть тяжелыми не только для окружающей среды, но и для людей. На полное устранение пятна потребуется не меньше месяца. Как всё случилось и чем опасна авария — в материале «Известий».

Что случилось

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске на промышленной дороге загорелся легковой автомобиль (водитель не пострадал). Вспыхнул пожар — огонь распространился на площади около 300 кв. м. Выяснилось, что поврежден резервуар с топливом и оттуда вытекает дизель. Сначала специалисты решили, что легковушка врезалась в хранилище и пробила его.

Резервуар принадлежит АО «НТЭК» — «дочке» «Норильского никеля». Позже компания признала, что машина тут ни при чем.

— Из-за внезапного проседания опор, прослуживших более 30 лет без нареканий, получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка топлива. Проезжающий в это время за пределами хранилища автомобиль загорелся от соприкосновения с проливами дизельного топлива, что вызвало пожар, — сказали в «Норникеле».

Топливо_1 Сотрудники МЧС России во время тушения пожара на ТЭЦ-3 Норильска, где легковой автомобиль въехал в резервуар № 5 для хранения дизельного топлива Фото: ТАСС/МЧС РФ

Из емкости вылилось около 20 тыс. т дизтоплива. Оно попало в две местные реки — Амбарную и Далдыкан. Вода в них окрасилась в ядовито-красный цвет. Специалисты сразу начали работы по ликвидации последствий аварии. В Норильск отправился отряд морской спасательной службы из Мурманска.

В первую очередь нужно было локализовать разлив. В реках установили боновые ограждения, чтобы не допустить попадания токсичных веществ в озеро Пясино, а также реку с одноименным названием и Карское море.

Питьевой водой Норильск обеспечивается из подземных скважин и реки Норильской. Глава территориального Роспотребнадзора Андрей Першин заявил, что подземные источники не загрязнены .

— Пять скважин, четыре в эксплуатации, пятая — в резерве. Скважины сто с лишним метров глубиной, — уточнил он. Першин добавил, что для исследований отобрали воду с насосной станции и контрольных точек — результаты проб оказались нормальными.

Большой объем дизеля распространился и по грунту. Начальник аварийно-спасательной группы морской спасательной службы в Мурманске Илья Горлаев рассказал «Известиям», что до их приезда сотрудники НТЭК уже приняли меры по утилизации пятна, но их было недостаточно.

Топливо_2 Сотрудники МЧС России во время тушения пожара на ТЭЦ-3 Норильска, где легковой автомобиль въехал в резервуар № 5 для хранения дизельного топлива Фото: ТАСС/МЧС РФ

— Все-таки было упущено большое количество нефтепродуктов. После доставки нашего оборудования провели дальнейшую локализацию, чтобы пятно не распространялось дальше, и этих сил хватило для полной локализации. Сейчас распространение остановлено. Спасатели занимаются сбором топлива, туда привезли три специализированные системы по сбору нефти и девять резервуаров временного хранения. На данный момент все резервуары наполнены нефтепродуктом, их сепарируют с целью разделения воды и топлива и далее сжигают, — пояснил он в беседе с изданием.

По словам Горлаева, основная проблема — утилизация. В район ЧС можно проехать только на вездеходах, то есть вывезти топливо невозможно — только сжечь.

— Наши спасатели развернули там палаточный городок. Ориентировочно для устранения очага разлива понадобится 8–10 дней и до 30 дней на зачистку береговой черты. Пятно наблюдается по периметру 1 км на 150 м. Объем, по нашим данным, примерно 18 тыс. т. Изначально было заявлено 21 тыс., но обнаружено меньше.

Что дальше

Норильская прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК («Порча земли»), которое позже передали в управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Компания НТЭК оповестила краевой центр об аварии не сразу, что только ухудшило ситуацию, заявил зампред правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

— К сожалению, мы констатируем, что ущерб значительный. Главным образом это связано не с тем, что это огромная емкость на 30 тыс. кубометров дизельного топлива, в которой 21 тыс. 161 т и фактически всё это топливо вылилось. Прежде всего мы хотим отметить, что ущерб, на наш взгляд, был бы минимальный либо значительно меньше, если бы компания НТЭК и администрация города Норильска своевременно проинформировали краевой центр, нашу систему реагирования, а также Главное управление МЧС о произошедшей катастрофе, — сказал он.

Топливо_3 Боновое заграждение на реке Амбарной Фото: vk.com/Новости Норильска

Ущерб, по его словам, исчисляется миллиардами. Цыкалов подчеркнул, что краевая администрация будет настаивать на штрафных санкциях для компании, несмотря на то что она уже понесла серьезные убытки.

Председатель совета экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов считает, что причина аварии — в безответственности руководителей предприятия.

— Это ужасная катастрофа: объемы утечки очень большие. И если мы посмотрим на качество воды, то практически везде увидим концентрат нефтепродуктов. Это происходит постоянно, поскольку компании экономят на ремонте и обслуживании своего оборудования. Зачастую места загрязнений засыпаются песочком, и всё. Проверяющие органы приезжают, но ничего не находят — песок и песок , — сказал он.

Чем опасно

Экологи продолжают оценивать характер случившегося. Как рассказал «Известиям» директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов, разлив может представлять опасность и для человека, если токсичные вещества попадут в пищевую цепочку. Он добавил, что говорить об этом рано, потому что нет точных данных о масштабе аварии — пока основную опасность разлив представляет для окружающей среды.

— Самое важное сейчас — как можно скорее подключить специалистов, чтобы понять насколько сильно деградировала мерзлота. Это ключевой вопрос и для устранения последствий и для будущих выводов, — отметил Борисов.

Его коллега руководитель общественной организации «Реки без границ» эколог Александр Колотов уверен, что последствия разлива топлива для хрупкой и уязвимой арктической экосистемы могут быть тяжелыми. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что произошла утечка не нефти, а дизеля — это гораздо хуже.

— Дизельное топливо токсичнее, чем нефть, и содержит в себе химические соединения, которые не улавливаются бонами. Часть соединений хорошо взаимодействует с водой, растворяется и просачивается через боны , — пояснил эксперт.

Топливо_4 Вывоз грунта с территории ТЭЦ-3 Фото: vk.com/Новости Норильска

Он отметил, что последствия могут растянуться на несколько месяцев и более. Обеспокоенность у Колотова вызывает и другой факт: по данным его коллег из Всемирного фонда дикой природы, река Далдыкан не впервые окрашивается в неестественный цвет. Это видно по спутниковым снимкам, сказал эколог.

— Это вполне может быть признаком того, что подобные нарушения были и в прошлые годы, просто оставались по каким-то причинам незамеченными. Слава богу, что эта катастрофа произошла в таком малонаселенном месте. Это не какая-то крупная агломерация, а удаленная северная территория. Я, конечно, не сторонник громких фраз, но в данном конкретном случае мы имеем дело с очень большим инцидентом. Как минимум, чтобы обеспечить ему надлежащее внимание, я считаю допустимым называть его экологической катастрофой, — заключил Колотов.

Эколог Андрей Фролов пояснил «Известиям», что топливо, которое не удастся собрать при ликвидации разлива, в условиях вечной мерзлоты не разлагается, поэтому разливы остаются намного дольше.

Топливо_5 Спецтехника на месте разлива дизельного топлива Фото: vk.com/Норильск Not TODAY

— Весной и летом, когда это всё (мерзлота. — Ред.) начинает таять и выпадают осадки, оно начинает течь. Локализовать гораздо сложнее, происходит перетекание этого мазутного пятна в ближайшие речки, — сказал он.

Фролов отметил, что если бы разлив произошел в средней полосе, то нефть разложилась бы за 3–4 года, поскольку это природный продукт, поэтому катастрофических последствий может не быть.