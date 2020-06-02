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Испытание на разрыв: обрушился мост через реку Кола

Железнодорожное сообщение с Мурманском прервано
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Железнодорожный мост через реку Кола на перегоне ст. Кола – ст. Выходной в Мурманской области обрушился в результате паводка 1 июня. В настоящее время идут восстановительные работы, подробности — в фотогалерее «Известий»
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Движение поездов на перегоне закрыто до устранения последствий обрушения
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
На место аварии стянуты значительные силы ремонтников и спецтехника
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
По факту обрушения железнодорожного моста Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
По мосту проходит единственная железнодорожная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Пассажиров поездов перевозят с промежуточных станций к месту назначения на автобусах
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Насыпь опоры моста была подмыта тающим снегом еще в субботу, 30 мая
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Несмотря на развернутые восстановительные работы, 1 июня опора моста не выдержала и обрушилась
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме, проблему обещают решить за 2–3 недели
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Железнодорожный мост обрушился в Мурманской области
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Происшествие обошлось без жертв и пострадавших
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