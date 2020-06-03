Глава МЧС назвал Путину причину разлива топлива в Норильске

Причиной разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива в Норильске стало проседание свай фундамента. Об этом 3 июня глава МЧС Евгений Зиничев сообщил президенту России Владимиру Путину.

«В результате произошел разлив топлива с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка в акваторию рек <…> к счастью, водозаборов на них нет», — сказал он.

Он также отметил, что информация о происшествии поступила в МЧС спустя два дня — 31 мая. До этого времени предприятие пыталось локализовать последствия разлива своими силами.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки. К 31 мая было собрано более 100 т нефтепродуктов.

По словам вице-президента ПАО «ГМК «Норильский никель» Сергея Дяченко, причиной разлива могло стать таяние грунтов вечной мерзлоты — из-за таяния произошло частичное проседание опор, на которых стоит платформа, что привело к обрушению плиты, динамическому удару в емкости и последующему быстрому разливу топлива на поверхность.

В местном управлении Роспотребнадзора заявили, что в Норильске не зарегистрировано загрязнения подземных источников воды нефтепродуктами.