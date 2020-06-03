Губернатор Красноярского края узнал о ЧП в Норильске из соцсетей

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил главе государства, что узнал о разливе топлива в Норильске из социальных сетей.

По его словам, администрация «Норникеля» не сообщила властям региона о происшествии на ТЭЦ-3. Слова Усса возмутили Путина. «Что значит доклад закончен, что делать-то?» — спросил президент.

Совещание по ЧП с разливом топлива в Норильске проходит 3 июня с участием президента России. Перед главой государства о проделанной работе уже отчитался глава МЧС Евгений Зиничев.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за проседания свай фундамента разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание.

Кроме того, около 20 тыс. т топлива попали в реки Амбарная и Далдыкан, воды в них окрасились в кроваво-красный цвет. К 31 мая было собрано более 100 т нефтепродуктов.