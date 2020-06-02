«Норникель» опроверг недопуск Росприроднадзора к месту ЧП в Норильске

Первый вице-президент — операционный директор ПАО «ГМК «Норильский никель» Сергей Дяченко опроверг информацию о том, что сотрудникам Росприроднадзора было отказано в допуске к месту разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

По словам Дяченко, в день инцидента, 29 мая, на площадку сотрудники ведомства не приезжали, а к субботе, 30 мая, ситуация уже была урегулирована, и представителей Росприроднадзора допустили к месту происшествия.

«Меня в то время на площадке не было. Как объяснили сотрудники компании ТЭКа, они в то время как раз приводили в безопасное состояние площадку, чтобы можно было зайти — это промышленный объект. Когда сотрудники (Росприроднадзора. — Ред.) представились, им предоставили возможность осмотреть район. <…> Просто значит сотрудники не представились», — сказал он «Известиям».

Дяченко отметил, что осмотр места происшествия представителями Росприроднадзора важен, однако необходимо, чтобы их нахождение на площадке было безопасным.

О недопуске инспекторов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора к месту ЧП сообщил источник «РИА Новости». Об этом же заявил председатель организации «Мой дом» город Норильск» Руслан Абдуллаев, добавив, что, по его мнению, принято недостаточно мер для устранения последствий разлива нефтепродуктов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки. К 31 мая было собрано более 100 т нефтепродуктов.

Абдуллаев утверждает, что под угрозой загрязнения находятся реки Дальдыкан, Амбарная, Пясино, а также озеро Пясино и Карское море. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.

По словам Дяченко, причиной разлива могло стать таяние грунтов вечной мерзлоты — из-за таяния произошло частичное проседание опор, на которых стоит платформа, что привело к обрушению плиты, динамическому удару в емкости и последующему быстрому разливу топлива на поверхность.