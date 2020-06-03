Путин призвал к ответу виновную в разливе топлива в Норильске компанию

Президент России Владимир Путин призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске. Это произошло во время оперативного совещания в среду, 3 июня.

«По вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня?» — спросил он. Также президент поинтересовался у руководителя компании, считает ли он нормальной ситуацию, когда о случившемся стало известно только из соцсетей, и задал вопрос: «У вас там всё в порядке со здоровьем?»

Ранее на том же совещании Путин дал главе Минэнерго Александру Новаку поручение проработать вопросы ликвидации последствий разлива.

Кроме того, он согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске.

Как сообщил президенту глава МЧС Евгений Зиничев, причиной разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива в Норильске стало проседание свай фундамента. Он также рассказал, что в ведомстве узнали о случившемся только через два дня, 31 мая.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе совещания сообщил главе государства, что получил информацию о разливе из соцсетей. По его словам, администрация «Норникеля» не сообщила властям региона о происшествии на ТЭЦ-3.

Отчет Усса возмутил Путина. «Что значит доклад закончен, что делать-то?» — спросил он у главы региона.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за проседания свай фундамента разгерметизировался резервуар хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Часть топлива попала в реки Амбарную и Дальдыкан.