Путин согласился ввести режим ЧС в зоне разлива топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин в среду, 3 июня, заявил, что согласен объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в зоне разлива топлива в Норильске. Предложение о введении режима ЧС высказал глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — ответил Путин.

Ранее на этом же совещании Путин возмутился докладом губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.

«Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор», — сказал глава государства в ответ на отчет Усса.

Усс признался, что узнал о происшествии из соцсетей и только через два дня после разлива, что вызвало возмущение президента. Также красноярский губернатор допустил, что регион может не справиться с ликвидацией последствий ЧП за две недели.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?» — сказал Путин, обращаясь к представителям ТЭЦ-3, где произошел разлив.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки. К 31 мая специалисты собрали более 100 т нефтепродуктов на месте разлива.

Представители общественных движений утверждают, что под угрозой загрязнения находятся реки Далдыкан, Амбарная, Пясино, а также озеро Пясино и Карское море. В Росрыболовстве полагают, что на восстановление экологического баланса водной системы уйдут десятки лет.

В «Норникеле» сообщили, что причиной разлива могло стать таяние грунтов вечной мерзлоты — из-за таяния произошло частичное проседание опор, на которых стоит платформа, что привело к обрушению плиты, динамическому удару в емкости и последующему быстрому разливу топлива на поверхность.