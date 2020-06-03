Путин проводит совещание по ЧП в Норильске

Президент России Владимир Путин в среду, 3 июня, проводит совещание по ликвидации разлива топлива в Красноярском крае.

Как сообщил главе государства в ходе совещания глава МЧС Евгений Зиничев, информация о разливе топлива в Норильске поступила в ведомства только спустя два дня, 31 мая.

По его словам, спасатели собрали более 100 т нефтепродуктов и загрязненного ими грунта. «Остро стоит вопрос с их утилизацией», — добавил глава МЧС.

Как уточнил Зиничев, 4 июня в район чрезвычайной ситуации доставят 100 человек Сибирского спасательного центра. Также в районе проходит передислокация вертолета Ми-8.

В конце мая вода в реках Амбарная и Далдыкан в Норильске окрасилась в кроваво-красный цвет. К этому привел аварийный разлив дизельного топлива на промышленной площадке ТЭЦ № 3, которую эксплуатирует дочернее предприятие компании «Норильский никель».

29 мая на ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор повредился резервуар хранения дизельного топлива, из-за чего произошла утечка. В реки попало 20 тыс. т дизельного топлива, причиной названы повреждения резервуаров. 31 мая на месте разлива специалисты собрали более 100 т нефтепродуктов.

Накануне вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила главе Росприроднадзора отправиться в Норильск на место ЧП.