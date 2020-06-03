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Более 20 тыс. т топлива попали в грунт и водные объекты в Норильске

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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В результате происшествия на ТЭЦ в Норильске в грунт попало около 6 тыс. т нефтепродуктов, а в водные объекты — порядка 15 тыс. т, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в среду, 3 июня.

Также она сообщила, что предельно допустимая концентрация (ПДК) на водных объектах превышена в десятки раз.

«Отобрано порядка 25 проб. Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в настоящий момент в водных объектах», — сказала Родионова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, причиной разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента.

Он также отметил, что информация о происшествии поступила в МЧС спустя два дня — 31 мая. До этого времени предприятие пыталось локализовать последствия разлива своими силами.

29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание.

Всего разлилось порядка 20 тыс. т топлива, которое попало в две реки — Амбарную и Дальдыкан. К 31 мая было собрано более 100 т нефтепродуктов.

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