Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Джонатана Хоффмана сообщило агентство Reuters.

По его словам, находящиеся на действительной службе солдаты размещены в военных базах недалеко от столицы, но не в самом Вашингтоне. Все они находятся в состоянии повышенной готовности, однако пока не принимают участия в действиях гражданских властей.

Массовые акции протеста против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.

2 июня лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси осудили главу Белого дома за разгон протестующих в Вашингтоне.

На данный момент в результате беспорядков в разных американских городах погибло не менее 11 человек, точное число пострадавших неизвестно, но их могут быть сотни.

Акцию протеста против полицейского произвола поддержали и по другую сторону Атлантического океана. Несогласованная акция прошла в Парижe в память о гибели 24-летнего Адамы Траорe послe его задержания полицией в июне 2016 года и переросла в беспорядки и столкновения протестующих c полицией.