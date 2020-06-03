Прямой эфир
Сюжет:

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

0
Фото: TASS/EPA/Etienne Laurent
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Джонатана Хоффмана сообщило агентство Reuters.

По его словам, находящиеся на действительной службе солдаты размещены в военных базах недалеко от столицы, но не в самом Вашингтоне. Все они находятся в состоянии повышенной готовности, однако пока не принимают участия в действиях гражданских властей.

Дикий запал: протесты в США переключились на богатых
Спустя неделю после убийства Джорджа Флойда демонстрации нарастили градус, а к лозунгам против расизма добавился социальный подтекст

Массовые акции протеста против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.

2 июня лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси осудили главу Белого дома за разгон протестующих в Вашингтоне.

На данный момент в результате беспорядков в разных американских городах погибло не менее 11 человек, точное число пострадавших неизвестно, но их могут быть сотни.

Акцию протеста против полицейского произвола поддержали и по другую сторону Атлантического океана. Несогласованная акция прошла в Парижe в память о гибели 24-летнего Адамы Траорe послe его задержания полицией в июне 2016 года и переросла в беспорядки и столкновения протестующих c полицией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белом доме признали наличие в США расизма
Трамп поблагодарил себя за подавление протестов в Вашингтоне

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020