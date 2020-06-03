Не менее 11 человек погибли во время протестов в ряде штатов США

Не менее 11 человек погибли в ряде американских городов за время протестов и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Большинство погибших — афроамериканцы, сообщает телеканал KTLA. Жертвами стали жители Чикаго, Детройта, Омахи, Девенпорта, Окленда и Луисвилла. Также сообщается о сотнях пострадавших в результате беспорядков. Однако точное число пока не называется.

В Окленде был застрелен темнокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летнего темнокожего Джеймса Скарлока убили, когда он с сообщниками избивал белого мужчину. Пострадавшему удалось достать пистолет во время драки, и он выстрелил в попытке защититься.

В ночь на 1 июня представители полиции Луисвилла и Нацгвардии разгоняли большую толпу людей, которые собрались на парковке одного из магазинов. По предварительным данным, по полицейским был открыт огонь, в результате чего они начали стрелять в ответ. Один человек погиб.

После этого главу полиции города Луисвилл Стивена Конрада уволили. Губернатор штата Кентукки Энди Бишар распорядился провести независимое расследование. Мэр Луисвилла Грег Фишер заявил, что «провалы такого рода недопустимы».

В Индианаполисе в минувшие выходные накануне беспорядков погибли два человека, в том числе темнокожий 38-летний Крис Бити — местная звезда футбола. Он также был видным бизнесменом в городе, управляющим несколькими ночными клубами.

Массовые акции протеста против полицейского произвола вспыхнули в десятках американских городов из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе (штат Миннесота). Один из офицеров уже арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов к жестким действиям в своих штатах и пригрозил ввести армию в те регионы, где местные власти откажутся задействовать Национальную гвардию. Охватившие страну беспорядки президент США назвал актами внутреннего терроризма и преступлением перед человечеством.

2 июня лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер и спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси осудили главу Белого дома за разгон протестующих в Вашингтоне.

Акцию протеста против полицейского произвола поддержали и по другую сторону Атлантического океана. Несогласованная акция прошла в Парижe в память о гибели 24-летнего Адамы Траорe послe его задержания полицией в июне 2016 года и переросла в беспорядки и столкновения протестующих c полицией.