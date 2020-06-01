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Трамп направит дополнительные силы для подавления беспорядков

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Фото: REUTERS/Jonathan Drake
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Президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков, вспыхнувших на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

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«Я не буду говорить о решениях, которые будут объявлены, но я могу сказать: он (президент. — Ред.) провел сегодня два совещания, на которых были (министр обороны Марк. — Ред.) Эспер, генерал (Марк. — Ред.) Милли (председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США. — Ред.) и генпрокурор (Уильям. — Ред.) Барр. Будут дополнительно федеральные силы, которые разместят в стране», — сказала Макинани на брифинге, трансляцию которого вел The Pavloic Today.

Она уточнила, что будет учрежден единый центр обороны, который будет координировать усилия с властями штатов и муниципалитетов. Представители администрации этих территориальных единиц войдут в состав этого центра.

Ранее 1 июня президент США Дональд Трамп провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты. Глава Белого дома был рассержен: он жестко раскритиковал работу губернаторов и поручил силой отвечать на беспорядки в городах. По его словам, именно недостаточная реакция местных властей привела к насилию и погромам.

Массовые акции протеста в США начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота), где 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими.

Правоохранителям поступил звонок от сотрудника местного магазина с жалобой, что крупный чернокожий мужчина расплатился якобы фальшивыми купюрами, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и собирается сесть за руль. Полицейские нашли предполагаемого нарушителя и повалили его на землю, причем один из них наступил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз говорил, что не может дышать, и через некоторое время потерял сознание. Чуть позже он скончался в больнице.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США вспыхнули протесты, которые сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. В Миннеаполисе и ряде других городов введены режим ЧС и комендантский час.

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