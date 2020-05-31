Трамп пообещал остановить «насилие толпы» в США

Президент США Дональд Трамп осудил беспорядки, происходящие в американских городах из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, и пообещал остановить насилие.

Выступая 30 мая во Флориде, Трамп заявил, что власти не позволят «небольшой группе преступников и вандалов» разрушить города. По его словам, происходящие протесты не имеют ничего общего со справедливостью, и руководят ими «антифа и другие левые радикалы».

«Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что смерть Флойда — трагедия, и в очередной раз призвал минюст ускорить расследование произошедшего.

При этом ранее в субботу Трамп сообщил о готовности отправить армию в штат Миннесота для усмирения протестующих.

Протесты в Миннеаполисе и других городах Миннесоты начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в сети кадрах задержания видно, что трое офицеров прижали его к земле, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Смерть афроамериканца спровоцировала акции протеста, всплеск насилия и стычек с полицией практически по всей стране. В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок, начали грабить магазины. В город введена нацгвардия, объявлен комендантский час.

Принимавшие участие в задержании Флойда полицейские уволены. Одному предъявлены обвинения.