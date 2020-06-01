Более 10 человек задержаны после беспорядков в Монреале

В канадском Монреале протест на фоне убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда вылился в массовые беспорядки, задержаны 11 человек. Об этом сообщает CTV News 1 июня.

На акцию вышли тысячи местных жителей, однако в какой-то момент демонстрация переросла в столкновения с правоохранителями. Участники шествия бросали в полицейских камни, устраивали пожары, разбивали витрины магазинов и грабили их.

В ходе погромов полиция города в Twitter призывала митингующих разойтись и предупреждала о готовности реагировать на нарушения общественного порядка.

В результате девять человек были арестованы за кражу со взломом, один — за вооруженное нападение и еще один — за хулиганство.

Власти допускают новые задержания, так как ждут новых заявлений от владельцев пострадавших магазинов. Также полиция намерена изучить записи с камер видеонаблюдения. Получено уже порядка 70 жалоб.

Мэр Монреаля Валери Плант в Twitter осудила нарушителей, «грабивших магазины и не имевших отношения к мирной демонстрации».

Массовые акции протеста в США и некоторых других странах начались 25 мая с Миннеаполиса (штат Миннесота, США), где афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жесткого задержания полицейскими — правоохранители надели на мужчину наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. При этом Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. В итоге мужчина скончался в реанимации.

Стражей порядка уволили, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, во многих крупных городах США и ряда других стран вспыхнули протесты, которые нередко сопровождаются погромами и столкновениями с полицией. Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в Миннеаполисе и еще в 40 городах, а мэр Миннеаполиса установил в городе комендантский час.